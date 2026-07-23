Prosegue il lavoro dell'Inter sul doppio fronte tra mercato e ritiro estivo. In giornata si è registrata una vera e propria staffetta tra i dirigenti nerazzurri: il direttore sportivo Piero Ausilio ha fatto rientro a Milano, mentre il suo vice Dario Baccin è arrivato in Germania dove la squadra sta ultimando la prima fase della preparazione.

Un avvicendamento che conferma come il club continui a seguire da vicino sia le attività della prima squadra durante il ritiro sia le operazioni di mercato, con la dirigenza impegnata a gestire ogni aspetto della programmazione in vista della nuova stagione. La presenza di Baccin in Germania consentirà di mantenere un contatto diretto con Chivu, mentre Ausilio seguirà da Milano le trattative e gli ultimi dossier di mercato. Ecco il video del suo arrivo in Germania al fianco di Ferri.