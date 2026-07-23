I pesanti carichi della preparazione a Donaueschingen non hanno frenato l’Inter di Cristian Chivu, che nella prima amichevole estiva ha superato 16-0 i dilettanti dell’SV Aasen. Ad aprire le marcature è stato Davide Frattesi, autore anche di una doppietta. A segno pure Topalovic e Iddrissou, entrambi due volte, oltre a Mosconi, Diouf, Dimarco e soprattutto Pio Esposito, protagonista assoluto con cinque reti.

Pio Esposito si candida per l’esordio

Il numero 94 nerazzurro - scrive Il Corriere dello Sport - è al momento l’unico attaccante della prima squadra a disposizione di Chivu e il suo ottimo stato di forma rappresenta una notizia importante per il tecnico. Esposito dovrebbe infatti partire titolare nella gara contro il Monza che aprirà la nuova stagione a San Siro. Dopo quanto di buono mostrato nella passata annata, il giovane centravanti è chiamato ora a confermarsi e a compiere un ulteriore passo in avanti.

Bonny sarà il primo attaccante a rientrare

Il primo compagno di reparto a tornare a disposizione sarà Bonny, atteso per la partenza verso l’Asia del 29 luglio. Thuram e Lautaro Martinez rientreranno invece circa due settimane prima dell’inizio del campionato. Nel frattempo, Pio Esposito ha già lanciato un messaggio chiaro a Chivu: vuole sfruttare ogni occasione per conquistarsi un ruolo sempre più importante nell’Inter.