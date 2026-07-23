La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’ipotesi di frode sportiva contestata a Gianluca Rocchi, ritenendo insufficiente il materiale probatorio per sostenere l’accusa. Nelle carte dell’inchiesta, però, trovano spazio numerose conversazioni che riguardano le designazioni arbitrali dell’Inter nel pieno della corsa scudetto della stagione 2024-25. Almeno questo è quanto sostiene Tuttosport che pubblica oggi una lunghissima serie di intercettazioni con l'Inter protagonista.
Rocchi e il problema degli arbitri per l’Inter
Uno dei passaggi centrali risale al 3 aprile 2025. Parlando con Dino Tommasi - dunque non con alcun dirigente o tesserato dell'Inter -, Rocchi affronta il tema delle gare Bologna-Inter, derby e Inter-Roma, definendo quella settimana «cruciale per l’Inter». Nel corso della conversazione emerge anche il nome di Andrea Colombo: «Tra l’altro mi chiedevano: “Ma Colombo non ci s’ha mai?”. Guarda Colombo ve lo prendete le prossime giornate». Le carte precisano però che, nel periodo intercettato, non risultano contatti diretti tra Rocchi e l’Inter tali da sostenere l’accusa penale. Lo stesso designatore ha spiegato di ricevere informazioni dall’“ambiente” dei club attraverso altri interlocutori.
Da Colombo a Sozza, fino al nodo Doveri
Il tema ritorna più volte nelle telefonate. Rocchi discute della possibilità di utilizzare Sozza, Colombo, Mariani e Doveri, mostrando preoccupazione per il numero limitato di arbitri disponibili per le successive gare dei nerazzurri. In una conversazione del 5 aprile arriva uno degli sfoghi più significativi: «Il problema è che io con loro sono arrivato corto», fino alla battuta: «In Coppa Italia chi cazzo mando? Gesù Cristo in croce?».
Nelle intercettazioni emerge anche il tema dello scarso gradimento verso alcuni direttori di gara. Andrea Butti, responsabile del Calendario di Serie A e B ed ex dirigente dell’Inter, chiede a Rocchi: «Basta che non mi mandi più Doveri a fare l’Inter», motivando la richiesta con il record negativo della squadra con quell’arbitro. Rocchi, interrogato sul punto, ha spiegato di considerare Butti semplicemente un tifoso e di non essersi lasciato condizionare.
Schenone, i gradimenti e le proteste dell’ambiente Inter
Nelle carte compare ripetutamente anche Giorgio Schenone, addetto agli arbitri dell’Inter. Alcuni dei riferimenti alle sue posizioni arrivano però attraverso terzi e non da intercettazioni dirette. Pinzani racconta, per esempio, le proteste dell’ambiente nerazzurro per diversi arbitri, fino allo sfogo attribuito allo stesso Schenone: «Sozza non lo volete più, perché Doveri porta male non lo volete più, ora non volete più Colombo». Rocchi, da parte sua, reagisce sostenendo di non voler modificare le proprie scelte: «Io gli rimando quelli buoni» e «Sta a vede’ che gli mando quelli poco boni, non ci penso neanche».
Il cambio Sozza-Piccinini e il riferimento a Inter-Roma
Il 29 aprile Rocchi torna sull’argomento parlando con Andrea Gervasoni. Valuta di sostituire Sozza con Piccinini per Inter-Verona, spiegando che «questi dell’Inter» stavano protestando con insistenza. Nella stessa giornata emerge anche il caso legato a Inter-Roma e al mancato rigore per la trattenuta di Ndicka su Bisseck. Pinzani riferisce di una chiamata di Schenone e aggiunge che Marotta ne avrebbe parlato con Giancarlo Viglione. Rocchi risponde: «Sì sì mi hanno chiamato mi hanno rotto i coglioni». La Procura sottolinea tuttavia che questa presunta telefonata non è stata intercettata.
Rocchi: “Una prassi diffusa tra i club”
Interrogato sul significato delle espressioni utilizzate nelle conversazioni, Rocchi ha spiegato di riferirsi all’ambiente delle società e di ricevere frequentemente indicazioni sui gradimenti o gli sgradimenti degli arbitri. Una pratica che il designatore ha definito «diffusa» tra i club. Resta quindi una netta distinzione tra il piano penale e quello sportivo. Sul primo, la Procura ha ritenuto insufficienti gli elementi per sostenere l’accusa di frode sportiva. Sul secondo, sarà eventualmente compito degli organi federali stabilire se il contenuto delle conversazioni possa assumere un rilievo disciplinare. Le telefonate, in ogni caso, secondo la testata documenterebbero pressioni sul mondo arbitrale da parte degli ambienti della società. Determinarne sarà stabilire la portata concreta di queste conversazioni.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 11:34 SM - Bisseck vicinissimo al rinnovo, passi in avanti anche per Carlos
- 11:20 La Stampa - Stones idea a parametro zero, ma le richieste sono proibitive
- 11:06 Corsera - Inter in direzione contraria: il tesoretto può andare sul difensore
- 10:52 Lavelli: "Voglio crescere con questa maglia, CR7 un idolo. Esposito e Chivu..."
- 10:38 CdS - Pio Esposito parte forte: cinque gol e un posto da titolare nel mirino
- 10:24 TS - Guardiola il sogno, ma Malagò tiene aperte tutte le alternative
- 10:10 CdS - Chivu ritrova Provedel e Massolin, l'Inter torna al lavoro
- 09:56 GdS - Esposito già tirato a lucido: cinque gol contro l'Aasen
- 09:42 GdS - Italia, i club spingono per Conte: oggi il confronto decisivo
- 09:38 CdS - Sondaggio del Cagliari per Asllani. Frattesi, mancano offerte concrete
- 09:24 TS - Intercettazioni Rocchi-Tommasi, si torna a parlare di "gradimenti" nerazzurri
- 09:10 GdS - Guardiola-Italia, pista complicata: la richiesta è 20 milioni a stagione
- 08:56 CdS - Chivu sogna un'Inter all'inglese, tutte le priorità sul mercato
- 08:42 Romano: "Non illudiamo nessuno, ma l'Inter su Romero c'è. Spence si allontana"
- 08:28 TS - Esposito mattatore in Germania, in attesa dei rinforzi dal mercato
- 08:14 CdS - Romero resta il grande obiettivo, ma parti ancora molto distanti
- 08:00 GdS - Chivu vara la nuova Inter: due titolari in porta e Diouf esterno
- 00:07 Sky - Monza su Akinsanmiro e Massolin, il Sassuolo punta Asllani
- 00:03 Sky - Esterno, fissato il budget: Spence al momento costa troppo
- 00:00 Archiviopoli
- 23:50 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 23:35 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 23:20 Correa verso il ritorno all’Estudiantes: l’ex Inter ha già parlato con Verón
- 23:05 Lo Monaco e i dubbi sull'Inter: "Quest'anno faticherà a imporsi"
- 22:50 Malagò: "Domani l'annuncio del nuovo ct? Non penso"
- 22:36 Compagnoni: "Se salta Spence io vedo altre soluzioni per colmare il vuoto"
- 22:22 videoUn mese al ritorno a San Siro: l'Inter carica così i tifosi
- 22:07 Non solo l'Inter: in campo oggi anche altre otto squadre di Serie A
- 21:53 FIGC, 264 nuovi direttori sportivi abilitati: ci sono Destro e Padelli
- 21:39 Mancini in campo con Malagò, frenata sulla Nazionale: "Nessun contatto"
- 21:25 Sky - Inter ferma sul mercato, giorni di valutazione: i nomi per la fascia
- 21:11 Marianella: "Guardiola ct? Difficile, ma secondo me non impossibile"
- 20:57 Dall'Argentina - Romero: Inter favorita sul Barça, ancora contatti con l'agente
- 20:43 Sabatini: "Guardiola grande allenatore, ma un CT difficilmente allena"
- 20:29 Mondiali 2026, la FIFA svela la top 11: dominio Spagna e nessun interista
- 20:15 Italia, Guardiola darà una risposta entro il weekend: chance al 50%
- 20:01 Spagna-Argentina, boom negli USA: solo il Superbowl fa più audience
- 19:47 Inter U23, buona la prima: quindici gol nell'amichevole contro il Grosio
- 19:33 Continua la pre-season dell'Inter: dove vedere la sfida contro il Karlsruher
- 19:19 UFFICIALE - Matteo Cocchi al Padova: il giocatore lascia l'Inter in prestito
- 19:05 Buona la prima per l'Inter Women: Grasshopper battuto in rimonta 2-3
- 19:00 Rivivi la diretta! TUTTO sulla PRIMA AMICHEVOLE (16-0). ROMERO sale, SPENCE scende. Tra un mese INTER-MONZA
- 18:55 Il Messaggero - Conferme su Inter-Romero, si attende l'incontro con l'agente
- 18:40 Salvatore Esposito: "Io e Sebastiano abbiamo la Sampdoria dentro"
- 18:25 Anche Roma e Milan guardano in casa Chelsea: piace Disasi
- 18:11 Malagò: "Euro2032 tema fondamentale. Arbitri? Dico una cosa"
- 17:57 Panathinaikos, primo traguardo per De Vrij: sarà il nuovo capitano
- 17:42 Zanchetta: "Tifo Inter dall'età di 6 anni, per me è sempre da Scudetto"
- 17:29 Sport - Romero, voglia di Barça. Flick lo ha preferito a Bastoni
- 17:15 videoDalla doppietta di Frattesi alla cinquina di Pio: i gol di Aasen-Inter
- 17:05 Inter e Juventus, allenamento aperto a Perth prima della sfida dell'8 agosto
- 16:50 Piacenza, amichevole con l'Inter U20 grazie ai buoni uffici di Paolillo
- 16:36 Fenucci, AD Bologna: "Valuteremo l'offerta giusta per Lucumì"
- 16:21 Serie A Women, il calendario: l'Inter di Sassarini debutta con la Fiorentina
- 16:08 Albertini su Guardiola CT: "Serve uno disposto ad accettare l'incarico"
- 15:53 Da NUOVA CALCIOPOLI ad ARCHIVIOPOLI, tutta la verità: l'INTERVISTA a LA FRANCESCA. L'INTER rischia?
- 15:39 Karlsruher, inizia il lavoro per la sfida contro l'Inter. Con un volto nuovo
- 15:25 Pensieri sul mercato attuale: c'è un solo investimento che va fatto
- 15:16 Bisseck a ITV: "Vogliamo vincere tutte le Coppe, ma non è così semplice"
- 15:10 Il Mondiale delle rivelazioni del 2030: anche Leon Jakirovic protagonista
- 14:56 SM - Fuori anche Spence, Ausilio torna al lavoro su Guela Doué
- 14:41 Festival dello Sport 2026, anche l'ex interista Adriano tra i protagonisti
- 14:27 Viviano: "Se Dodò sente di aver finito a Firenze giusto venderlo"
- 14:13 Massolin fuori dall'allenamento congiunto: per lui lieve problema muscolare
- 14:06 Trump, nuova sortita a sorpresa: "Vuole Infantino presidente dell'ONU"
- 13:52 Tiago de Vincentis, il piccolo Barella italo-belga. Il padre: "Si ispira a lui"
- 13:37 Cairo: "Il calcio italiano va rifondato. Prendiamo la Spagna come esempio"
- 13:23 Si riparla di Finalissima 2026. E l'ambasciatore spagnolo a Baires ci spera
- 13:08 Archiviazione Rocchi, telefoni non sequestrati per il "clamore mediatico"
- 12:54 Inter e Juventus pronte a battagliare per Lucumì. Ma occhio al Besiktas