Presente a Monza in occasione del Gran Premio di Formula 1, Giovanni Malagò, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport direttamente dal circuito. Il numero uno della Federcalcio si è soffermato sulla prospettiva di una rinascita del calcio italiano, mostrando fiducia nel percorso intrapreso. "Ci credo molto", ha spiegato Malagò parlando del rilancio del movimento calcistico nazionale. "Stiamo facendo tutto il possibile".

Il presidente della FIGC ha poi sfruttato il contesto di Monza per tracciare un parallelo tra il mondo del calcio e quello dei motori. "Questo poi è il mio mondo, viva quindi la Ferrari e i piloti italiani: questa è una cosa che accomuna con la nostra Nazionale".