Una gara tutt'altro che irreprensibile sul piano delle emozioni: finisce 1-1 all'Allianz Stadium tra Juventus e Milan. Bianconeri più pericolosi dei rossoneri nel primo tempo e anche nella ripresa, con il palo colpito da Conceicao che ha sfiorato il vantaggio. Vantaggio che è arrivato sul fronte ospite con la magia di Cisse, entrato nel secondo tempo. In pieno recupero ci pensa Gatti a graffiare con un colpo di testa imperioso. Termina in parità e con qualche accenno di rissa nel finale la sfida tra la Juve e il Milan. Entrambe fanno un piccolo passo in avanti in classifica.