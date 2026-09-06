Dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Inter, Alex Meret ha analizzato la partita ai microfoni di CBS Sports Golazo, soffermandosi soprattutto sul finale e sugli errori che hanno permesso ai nerazzurri di completare la rimonta. "Penso che nell'ultima mezz'ora potevamo fare meglio. Essere avanti di due gol e poi tornare a casa con zero punti è sicuramente un grande peccato", ha spiegato il portiere del Napoli.

"Dobbiamo migliorare sui dettagli"

Meret ha indicato proprio nelle disattenzioni il principale aspetto da correggere: "Dobbiamo migliorare su alcuni dettagli che ci hanno portato a prendere questi gol, qualche disattenzione". Il portiere azzurro ha però invitato la squadra a non perdere fiducia: "Dobbiamo tenere le cose positive e rialzare subito la testa, perché il campionato è lungo e difficile. Vogliamo riprendere al meglio già dalla prossima".

Le parole di Allegri

Meret ha raccontato anche cosa ha detto Massimiliano Allegri alla squadra durante l’intervallo: "Al 45' ci ha detto di continuare a testa alta quello che stavamo facendo. Siamo rientrati e siamo andati in vantaggio". A fine gara, invece, nessun discorso particolare: "Ne riparleremo sicuramente e analizzeremo cosa non è andato durante la partita".