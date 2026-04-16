Domani sera il Cagliari si presenterà a San Siro con l'intento di fare gli ultimi sforzi verso il raggiungimento della salvezza. Secondo quanto riferisce l'Unione Sarda, in casa sarda rende quota l’ipotesi di un ritorno al 3-5-2, con Sebastiano Esposito e Gennaro Borrelli in avanti. L'ipotesi di Fabio Pisacane sarebbe quella di un rilancio di Semih Kılıçsoy, che nelle ultime uscite è apparso in difficoltà e cerca rilancio anche nell'ottica della prossima stagione agonistica.