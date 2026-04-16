Prima di Inter-Roma, tra il serio e il faceto, Cristian Chivu si chiedeva se sarebbe rimasto all'Inter. Dopo l'ultimo weekend e il +9 sul Napoli, ogni dubbio è stato spazzato via e l'allenatore rinnoverà il contratto portando l'ingaggio da 2,5 milioni a 4 milioni a stagione. Una firma che permetterà di programmare meglio la prossima stagione, evidenzia il Corriere della Sera. Il primo pensiero va ad Alessandro Bastoni, che dal possibile rinnovo con i nerazzurri è passato da diverse problematiche personali che potrebbero spingerlo al Barcellona. In Viale della Liberazione non lo cederebbero per meno di 60 milioni, nelle ultime ore è emersa la candidatura di Hector Fort come possibile contropartita, valutato 12 milioni di euro. Intanto, Bastoni probabilmente riposerà domani sera contro il Cagliari e la sua eventuale cessione, unita a quelle di Luis Henrique (richiesto in Premier League), Davide Frattesi e di Pepo Martinez porterebbe ben oltre quota 100 milioni il tesoretto da reinvestire sul mercato. A questo si aggiungono gli addii per fine contratto di Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Yann Sommer e Matteo Darmian.

Da acquistare figurano sicuramente un portiere titolare (Guglielmo Vicario), un vice (Filip Stankovic del Venezia è un'opzione), un centrale (Tarik Muharemovic ha detto sì ai nerazzurri e potrebbe arrivare per 25 milioni di euro, la cui metà andrebbe alla Juventus), un grande centrocampista che porti muscoli e ritmo (Manu Koné prima scelta) e un giocatore offensivo con caratteristiche diverse da quelli in rosa (Moussa Diaby rimane un'opzione).

C'è poi la questione tattica. Chivu non ha mai nascosto di voler puntare sulla difesa a 4, magari nel contesto di un 4-2-3-1 che però comporterebbe riflessioni sugli esterni sia difensivi sia offensivi. La via di mezzo sarebbe il 3-4-2-1 e in questo modulo sarà importante la scelte dei centrocampisti: Henrikh Mkhitaryan probabilmente saluterà, Aleksandar Stankovic sarà il prospetto da far crescere, Nicolò Barella e Petar Sucic rimarranno sicuramente mentre Hakan Calhanoglu rimane in sospeso, a un anno dalla scadenza del contratto. Nel caso non rinnovasse, potrebbe restare fino a fine contratto per rendere più morbida la transizione tecnica.