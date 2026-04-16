Volge al termine l'evento 'Il Foglio a San Siro' con l'intervento di Michele Uva, direttore esecutivo di Euro 2032, torneo di calcio continentale che sarà ospitato dall'Italia e dalla Turchia: "E' un compito professionale da svolgere, cercherò di farlo nel migliore dei modi - dice -. Non siamo in ritardo, avremo cinque stadi, non ci sono allarmismi. Ci sono otto stadi candidabili, in linea con le tempistiche. La FIGC a fine luglio deciderà i cinque impianti, più altri due, poi li trasmetterà alla UEFA. Poi ci sarà la ratifica a ottobre".

L'Italia poteva candidarsi da sola?

"Non lo so, è un passaggio molto politico. Se Gravina ha detto così, aveva le sue ragioni. E' un evento che fattura 3,5 miliardi di euro. E' uno dei più grandi eventi al mondo".

Il vice presidente italiano UEFA è un bel parafulmine?

"Assolutamente sì, la UEFA lavora bene con la Federazione e col Governo. Non possiamo perdere l'Europeo, e qui dico che non perderemo l'Europeo. Se Milano non dovesse costruire un nuovo stadio, si farà l'Europeo senza Milano. Saranno scelti i cinque stadi più moderni".

San Siro non è in lista in questo momento.

"Non è candidabile, è già stata fatta una selezione in base a 130 criteri che la UEFA pretende. L'abbiamo depositato presso il Comune di Milano, in questo momento San Siro non ha assolutamente i parametri per essere candidato. E' una cosa totalmente diversa da una gara di Champions o da una cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici. L'unica possibilità per Milano di esserci all'Europeo è che ci sia un nuovo stadio, a oggi. Il Comune, la Regione, Milan e Inter sono venuti in UEFA 15 giorni fa presentando il progetto e il cronoprogramma. Fino a 15 giorni fa, il progetto era sul percorso giusto. Oggi pensiamo che il processo possa rallentare, da quello che leggiamo sui giornali perché comunicazioni ufficiali non ne abbiamo avute. Se Milano non avrà la caratteristiche per entrare, non entrerà tra gli stadi candidati, così come Napoli".