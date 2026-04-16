Qualche giorno fa si era parlato tanto del comunicato del Barcellona in merito ai presunti errori arbitrali nella gara d'andata dei quarti di Champions contro l'Atletico. Nel corso della nota pubblicata dal club blaugrana si faceva riferimento anche alla gara dell'anno scorso contro l'Inter. E adesso è arrivato un nuovo attacco, questa volta dopo la sfida di ritorno. Di seguito il comunicato: "L'FC Barcelona ha presentato una denuncia all'Uefa per quanto riguarda la prestazione arbitrale nella qualificazione ai quarti di finale di UEFA Champions League contro l'Atlético de Madrid. Il Club ritiene che, in tutte le due partite del qualificatore, siano state diverse le decisioni arbitrali che non rispettano le Regole del Gioco, derivate da un'applicazione errata del regolamento e da una mancanza di intervento adeguato del sistema VAR in azioni di chiara importanza".