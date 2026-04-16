Nel consueto appuntamento mattutino su YouTube di FcInterNews, l’attenzione è rivolta alla vigilia di Inter-Cagliari, gara valida per la 33esima giornata di Serie A. Un match che può rivelarsi decisivo nella corsa nerazzurra allo scudetto.

Il focus principale è sulle condizioni della squadra e sulle scelte di Cristian Chivu, in attesa della conferenza stampa ufficiale. L’allenatore è chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con alcune rotazioni possibili in vista dei prossimi impegni ravvicinati. C'è l'ipotesi di qualche possibile novità nell'undici iniziale. 

Spazio anche all’analisi dei risultati dei quarti di finale di Champions League. Le sfide hanno delineato un quadro sempre più competitivo, con le grandi d’Europa che continuano a confermare il proprio livello.

Nel corso del video, non manca un approfondimento sul mercato. Il tema è chiaro: cosa deve fare l’Inter per restare agganciata al treno delle grandi squadre europee. L’obiettivo è costruire una squadra capace non solo di competere in Italia, ma anche di essere stabilmente protagonista in Europa.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 16 aprile 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.