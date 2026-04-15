Dieci assist e due gol in campionato, ma soprattutto una serie di prestazioni ad alto livello soprattutto in Youth League, hanno convinto l'Inter a puntare con decisione su Mattia Marello, terzino arrivato in estate in prestito dall'Udinese. Il futuro del giocatore è già impostato, come conferma anche Gianlucadimarzio.com: il club nerazzurro, infatti, eserciterà il diritto di riscatto fissato a 1 milione di euro, a cui vanno aggiunti dei bonus per un totale di circa 3-4 milioni.

Da quel momento, spetterà al giovane terzino continuare a mettere in mostra un talento passato fin qui tutt’altro che inosservato: l’esordio tra i professionisti deve ancora arrivare, e chissà che non possa mettersi in luce non solo per l’U23 ma anche in ottica prima squadra.