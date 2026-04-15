Dieci assist e due gol in campionato, ma soprattutto una serie di prestazioni ad alto livello soprattutto in Youth League, hanno convinto l'Inter a puntare con decisione su Mattia Marello, terzino arrivato in estate in prestito dall'Udinese. Il futuro del giocatore è già impostato, come conferma anche Gianlucadimarzio.com: il club nerazzurro, infatti, eserciterà il diritto di riscatto fissato a 1 milione di euro, a cui vanno aggiunti dei bonus per un totale di circa 3-4 milioni.

Da quel momento, spetterà al giovane terzino continuare a mettere in mostra un talento passato fin qui tutt’altro che inosservato: l’esordio tra i professionisti deve ancora arrivare, e chissà che non possa mettersi in luce non solo per l’U23 ma anche in ottica prima squadra. 

Sezione: Focus / Data: Mer 15 aprile 2026 alle 15:44
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.