Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato dopo la partita persa contro l'Inter facendo i complimenti alla sua squadra per la partita disputata ieri contro l'Inter: "L'Inter è una squadra che probabilmente vincerà lo Scudetto e penso che vada rispettata e intesa come una grande squadra. Abbiamo fatto molte cose bene in tutti gli elementi, anche la partita di San Siro dell'andata. Questa è stata una partita totalmente differente per come si è sviluppata, ma penso che abbiamo fatto una grande prestazione. Abbiamo fatto i complimenti a Cesc Fabregas in primis, a tutto lo staff, ai giocatori perché abbiamo sognato una grandissima notte. È stata una grandissima partita".

Ludi ha confermato anche la presenza degli ispettori dell'UEFA: "I primi colloqui sono andati molto bene. Quindi ci sono stati semplicemente degli incontri di avvicinamento, in ottica UEFA. Speriamo per poter essere pronti per la prossima stagione. Abbiamo parlato di tutti i criteri che dobbiamo seguire, che dobbiamo rispettare, ma li conosciamo. C'è tutto il margine, lo spazio e la volontà di adeguarcii". Ma voi credete di riuscire a partire subito eventualmente con le competizioni europee qui o di iniziare a Reggio Emilia, ad esempio? "È una risposta che non posso sapere, anche perché noi siamo focalizzati come parte tecnica a vincere venerdì, a fare questa grandissima cavalcata che ci sta contraddistinguendo. Dopodiché, chi è competente in materia si adopererà per fare il meglio possibile, come sempre.