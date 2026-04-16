Lunga intervista di Matteo Gabbia ai microfoni di MilanNews.it durante la quale il difensore rossonero, ai box per infortunio, ha parlato del momento della squadra di Allegri, andata a picco e scivolata dal secondo posto in corsa per insidiare l'Inter per lo scudetto al terzo con il rischio di precipitare considerata la classifica corta.

Come ti spieghi il calo delle ultime settimane?

"Io credo sia stato un misto di cose. In un anno ci sono dei momenti in cui si può andare più in difficoltà e i risultati non arrivano più come in precedenza. Bisogna essere bravi a rimanere lucidi e calmi e avere quella forza che hanno i grandi campioni, e con grandi campioni intendo come il mister. Dobbiamo avere fiducia nel lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo, sono sicuro che questa cosa qui ci aiuterà a uscire da questa parentesi negativa per tornare a fare quello che abbiamo fatto per gran parte di quest’anno".

Aver perso il treno scudetto ha inciso sulla testa della squadra?

"Non so se questa lettura può essere o meno corretta. In un anno ci sono momenti in cui sei più o meno brillante e si creano situazioni che magari coincidono col momento in cui la prima della classifica si stacca un po'. Ma la situazione è questa, non dobbiamo continuare a pensare a quello che poteva essere o pensare a come poteva andare una certa partita, dobbiamo pensare solo a cosa fare da qui alla fine".