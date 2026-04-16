Il futuro di Alessandro Bastoni continua ad essere al centro dell'attenzione dei media. Il difensore centrale nerazzurro, secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, salterà la partita di campionato in programma domani contro il Cagliari. Una scelta, quella di Chivu, che privilegerà Carlos Augusto (già subentrato a Bastoni nell'ultima partita contro il Como) e permetterà al centrale azzurro di recuperare fisicamente e psicologicamente.

Nell'articolo odierno si torna sulla parabola negativa del giocatore, dal rigore causato col Liverpool alle polemiche post Inter-Juventus fino all'espulsione in Bosnia. Oggi Bastoni non è al top della condizione e anche per questo verrà preservato, probabilmente anche in vista di Inter-Como di Coppa Italia in programma martedì 21 aprile alle 21.00, quando potrebbe riprendere il proprio posto come "braccetto" in retroguardia.

Sullo sfondo c'è però sempre il mercato. Il Barcellona non molla la presa, avendo in mano il successo in Liga può permettersi di pensare già alle mosse per la prossima stagione. La novità è che i blaugrana vorrebbero inserire come contropartita tecnica il giovane Hector Fort, classe 2006, oggi infortunato dopo un buon avvio di stagione in prestito all'Elche. In ogni caso l'Inter valuta Bastoni 60 milioni di euro e non svenderà.

E il ragazzo? Ci sta pensando. E' molto legato al club e all'Italia, ma ha sofferto i fischi ricevuti negli stadi in cui ha giocato da ospite. Cambiare Paese può servirgli per ritrovare serenità.