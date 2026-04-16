Stuzzicato oggi sull'argomento, il direttore Giovanni Carnevali ha parlato oggi (LEGGI QUI) della situazione di Tarik Muharemovic, giocatore per il quale il Sassuolo deve corrispondere il 50% del prezzo della rivendita del giocatore alla Juventus. E proprio la Juventus è uno dei club che insidia l'Inter nella corsa al giocatore bosniaco. I bianconeri potrebbero comprare Muharemovic a metà prezzo, e questo è un fattore che gioca inevitabilmente in favore della Juve per riportare a casa il difensore, ma la squadra che si sta muovendo con più forza e convinzione, come già più volte ribadito resta l'Inter, ribadisce Fabrizio Romano nel punto di mercato legato alla squadra di Cristian Chivu.

L'accordo tra l'Inter e Muharemovic è sempre più vicino da un punto di vista contrattuale - dice l'esperto di mercato - che parla di buoni feedback nei contatti che ci sono già stati tra gli agenti del giocatore e il club nerazzurro. Il discorso tra le due parti "sta andando avanti bene" come sottolinea Romano che perà puntualizza: da capire resta ancora la valutazione economica complessiva da fare e l'eventuale possibilità di inserire un giocatore nell'operazione. I due club si vedranno presto per discutere di questa specifica possibilità. La situazione dunque, pur ben apparecchiata a favore dell'Inter non è ancora definita. È una trattativa per la quale Ausilio e compagnia hanno mosso i loro passi ma sulla quale c'è ancora da lavorare. 

Inter su Muharemovic, Carnevali: "La nostra ambizione è mandare i giovani in club importanti"
Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 16 aprile 2026 alle 21:16
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi