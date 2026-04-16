Stuzzicato oggi sull'argomento, il direttore Giovanni Carnevali ha parlato oggi (LEGGI QUI) della situazione di Tarik Muharemovic, giocatore per il quale il Sassuolo deve corrispondere il 50% del prezzo della rivendita del giocatore alla Juventus. E proprio la Juventus è uno dei club che insidia l'Inter nella corsa al giocatore bosniaco. I bianconeri potrebbero comprare Muharemovic a metà prezzo, e questo è un fattore che gioca inevitabilmente in favore della Juve per riportare a casa il difensore, ma la squadra che si sta muovendo con più forza e convinzione, come già più volte ribadito resta l'Inter, ribadisce Fabrizio Romano nel punto di mercato legato alla squadra di Cristian Chivu.

L'accordo tra l'Inter e Muharemovic è sempre più vicino da un punto di vista contrattuale - dice l'esperto di mercato - che parla di buoni feedback nei contatti che ci sono già stati tra gli agenti del giocatore e il club nerazzurro. Il discorso tra le due parti "sta andando avanti bene" come sottolinea Romano che perà puntualizza: da capire resta ancora la valutazione economica complessiva da fare e l'eventuale possibilità di inserire un giocatore nell'operazione. I due club si vedranno presto per discutere di questa specifica possibilità. La situazione dunque, pur ben apparecchiata a favore dell'Inter non è ancora definita. È una trattativa per la quale Ausilio e compagnia hanno mosso i loro passi ma sulla quale c'è ancora da lavorare.