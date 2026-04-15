Gianluca Di Marzio si aspetta un mercato movimentato in casa Inter, diverso dai due più recenti ma sempre all'insegna dei parametri tecnici ed economici impostati dal fondo Oaktree. "Dopo un paio d'anni di mercati conservativi, dove l'Inter ha cambiato al massimo uno o due pezzi della formazione titolare, la prossima estate forse sarà il primo mercato rivoluzionario, rigenerante perché l'Inter deve prendere almeno cinque giocatori. Io mi immagino un mercato sempre e comunque giovane, perché la filosofia della proprietà è una filosofia che predilige i giocatori giovani, ma giocatori giovani forti", ha spiegato il giornalista di Sky Sport a TMW Radio. Prima di fare una considerazione personale sull'operato di Piero Ausilio e del suo gruppo di lavoro: "Penso che l'Inter sarà, come al solito, l club che opererà meglio, alla fine. Discutiamo sempre tutti, ma poi l'Inter è quella che lavora con una programmazione, lavora con un'identità. L'Inter prende giocatori che servono, non li prende tanto per prenderli, perché lavorano sempre con le stesse figure e sanno lavorare andando a fare scouting durante l'anno, ruolo per ruolo, per vedere i giocatori che servono per migliorarsi. Quindi sicuramente l'Inter sarà protagonista di un mercato come al solito soddisfacente".