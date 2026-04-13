Questo pomeriggio, il Cagliari è sceso in campo al 'CRAI Sport Center' per proseguire la sua preparazione verso la gara contro l'Inter, in programma venerdì sera, a San Siro. Il menù di giornata, preparato da Fabio Pisacane e dal suo staff,  ha incluso le esercitazioni tecniche, accompagnate da un lavoro aerobico a chiudere la seduta.

Non si sono allenati con il gruppo Leonardo Pavoletti, che ha svolto lavoro personalizzato, e Luca Mazzitelli, rimasto a riposo a causa di una lieve lesione fasciale del polpaccio destro evidenziata dagli esami a cui si è sottoposto. 

Sezione: L'avversario / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 19:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.