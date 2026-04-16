L'Inter torna in campo a San Siro per sfidare il Cagliari, ospite a San Siro nell'anticipo della 33esima giornata di Serie A. Secondo i bookmaker - come riporta Agipronews - i nerazzurri sono favoriti per il successo contro i sardi: il segno «1» - come riporta Agipronews - viene offerto a 1,20 su Snai e 1,21 su William Hill, mentre il pareggio è in lavagna a quota 7,00. Più alta quella del colpo esterno dei sardi che vale 14,00 volte la posta. Attenzione anche all'Over, messo a referto ben cinque volte negli ultimi otto scontri diretti e in vantaggio (a quota a 1,20) sull'Under (a quota 2,40). Capitolo risultati esatti: il 3-1 a favore dei nerazzurri, che coincide con l'ultimo precedente, paga 11,00 la posta, mentre il 2-2 lievita a 35,00 (risultato che coincide dell'ultimo segno «X») e addirittua a 40,00 l'1-2 (risultato dell'ultima vittoria dei rossoblu a San Siro).

Per quanto rigurada i possibilo marcatori, Marcus Thuram (reduce da tre reti nelle ultime due partite) guida la classifica quote a 1,83, seguito dal compagno di reparto Pio Esposito, che nel match d'andata in Sardegna aveva messo a segno il primo gol in carriera in Serie A. Il fratello (e grande ex nerazzurro) Sebastiano è invece proposto a 5,16 per la terza marcatura di fila.