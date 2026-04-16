Niente partita domani per Alessandro Bastoni. Come rivelato da Cristian Chivu in conferenza stampa, infatti, il difensore non sta ancora bene e osserverà un turno di riposo per ricaricarsi e provare a mettersi alle spalle il problema alla caviglia sinistra che ancora non lo lascia in pace.

Ma il discorso dell'allenatore romeno è stato più profondo, andando a toccare anche le corde psicologiche rispetto quanto accaduto da Inter-Juve in poi. Chivu ha difeso Bastoni a spada tratta, rimarcando il trattamento ingeneroso, spesso sfociato in accanimento vero e proprio, verso il numero 95. Con la speranza che questo stop&go sia utile soprattutto a restituirgli un po' di serentià.