Ilario D'Amico, conduttrice televisiva, è intervenuta all'evento 'Il Foglio a San Siro' per parlare della sua carriera. Tra i vari temi trattati, il giornalista Umberto Zappelloni l'ha incalzata anche sul marito Gianluigi Buffon, che da poco ha rassegnato le dimissioni come capodelegazione della Nazionale italiana dopo la mancata qualificazione al Mondiale: "Gigi non può essere mai consolato per una delusione. fortunatamente non fa pesare in casa il suo stato d'animo, semmai si allontana al mare in Versilia o torna nella sua casa a Parma. Lui è arci-italiano, la delusione che ha vissuto in tutte le vesti non la dimenticherà mai. Si era creato un clima forte nel gruppo, è mancato quel qualcosa per qualificarci".
Sezione: News / Data: Gio 16 aprile 2026 alle 19:15 / Fonte: dall'inviato a San Siro
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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