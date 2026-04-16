Gabriele Zappa, esterno del Cagliari che domani sfiderà l'Inter, ha parlato ai microfoni della Lega Serie A, soffermandosi anche sul passaggio dalla Primavera nerazzurra al calcio dei grandi. Come è stato questo salto? "Non l’ho sentito tanto perché avevo già fatto un anno da fuori quota e mi allenavo spesso con la prima squadra. Poi è arrivato il Covid, ho vissuto due mesi da solo in casa… quello è stato tosto". Zappa ha vissuto anche l'esperienza della retrocessione e la racconta così: "È stata una bella batosta. Nessuno se l’aspettava, avevamo una squadra forte. Poi sentivamo i nostri tifosi esultare ogni 20 minuti perché la Salernitana prendeva gol… Ma la palla non voleva entrare. È brutto deludere così tanta gente e te stesso".