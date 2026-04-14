Niente Inter e Atalanta per Luca Mazzitelli, con la speranza di essere a disposizione contro il Bologna. La vittoria sulla Cremonese sabato scorso ha restituito serenità al Cagliari in ottica salvezza, 3 punti pesanti considerando che il prossimo impegno sarà venerdì sera al Meazza contro la capolista e lanciatissima Inter. Fabio Pisacane non potrà contare sui lungodegenti Mattia Felici e Riyad Idrissi e dovrà fare a meno anche del centrocampista che dopo appena mezz'ora contro i grigiorossi ha alzato bandiera bianca, rimediando come evidenziato dagli esami strumentali una lieve lesione fasciale al polpaccio destro, che lo costringerà a uno stop stimato tra le due e le tre settimane.

Uno stop che segue il rientro da un altro infortunio per il centrocampista rossoblu.