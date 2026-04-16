La sfida di domani sera tra Inter e Cagliari sarà anche il confronto tra due dei tre fratelli Esposito che hanno intrapreso la carriera da professionisti. Da un lato Francesco Pio, il minore dei tre, attaccante ventenne dei nerazzurri. Dall'altra Sebastiano, il secondogenito, oggi punta del Cagliari, in passato a lungo di proprietà del club di via della Liberazione (i sardi lo hanno preso in prestito con obbligo di riscatto). Il terzo, il maggiore, è Salvatore, oggi centrocampista della Sampdoria.

La Gazzetta dello Sport evidenzia il passato vissuto da tutti e tre nelle giovanili dell'Inter, dove ora è rimasto soltanto Pio. Sebastiano, in realtà, avrebbe colpi persino superiori ma è arrivato oggi a 23 anni ancora alla ricerca di un posto del mondo, potrebbe averlo trovato proprio in Sardegna. Sarà il secondo incrocio tra i due dopo quello dell'andata in cui il più piccolo andrò anche a segno, per la prima volta in Serie A. Ora vive forse il suo primo, vero momento di difficoltà, anche a seguito del rigore sbagliato con la nazionale in Bosnia. Al contrario Sebastiano sta facendo bene, viene da un assist e tre reti nelle ultime cinque.

Sono anche stati in gruppo assieme, per un breve periodo la scorsa estate, trovandosi fianco a fianco al Mondiale per club. Oggi, però, l'occasione nerazzurra sembra sfumata per Sebastiano, che da diciassettenne prometteva sfracelli ed è riuscito già allora ad esordire con Conte in Champions League.