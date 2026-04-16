Contro il Cagliari, l'Inter vuole rispondere presente per allungare ancora in classifica sul Napoli, avvicinandosi al successo tricolore. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Chivu dovrebbe concedere un turno di riposo a qualche giocatore. Qualche cambiamento dovrebbe esserci in mezzo al campo: Diouf esterno al posto di Dumfries potrebbe essere un'idea. In mezzo al campo si scalda Frattesi, che potrebbe prendere il posto di Barella. In attacco al fianco di Thuram potrebbe esserci spazio per Bonny.

Sezione: Copertina / Data: Gio 16 aprile 2026 alle 21:45
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione