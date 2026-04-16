Dopo la vittoria interista sul campo del Como, a breve ci sarà nuovamente la sfida tra le due squadre, in occasione della semifinale di Coppa Italia. Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, ha annunciato i convocati per la partita contro il Sassuolo e nella lista non figura Sergi Roberto. Al momento non si sanno le ragioni della sua assenza. Non si sarà nemmeno Lahdo, alle prese con acciacco fisico post-impegni nazionale. Presente, invece, Diego Carlos.