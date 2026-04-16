Grazie alla semifinale di Champions League conquistata ieri sera all'Allianz Arena, dopo il pirotecnico 4-3 contro il Real Madrid, il Bayern Monaco è balzato al comando del ranking UEFA per club detronizzando proprio gli spagnoli, ora secondi. Sul gradino più basso del podio c'è ancora il Liverpool, eliminato ai quarti di finale dal Paris Saint-Germain campione d'Europa in carica, ora quinto a mezzo punto di distanza dall'Inter, ferma in quella posizione essendo uscita di scena prematuramente ai playoff per mano del Bodo/Glimt.

Completano la top 10 il Manchester City, l'Arsenal, il Barcellona, il Bayer Leverkusen e l'Atletico Madrid: tra queste squadre solo i Gunners e i Colchoneros, avversari in semifinale, possono incrementare il loro punteggio da qui alla fine della competizione. La classifica: 

1 - Bayern Monaco 146.500

2 - Real Madrid 144.500

3 - Liverpool 130.500

4 - Inter 127.000

5 - Psg 126.500

6 - Manchester City 125.500

7 - Arsenal 113.500

8 - Barcellona 113.250

9 - Bayer Leverkusen 105.000

10 - Atletico Madrid 103.750

Sezione: Copertina / Data: Gio 16 aprile 2026 alle 14:35
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.