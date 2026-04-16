Sono giorni chiave per la stagione dell'Inter. La squadra nerazzurra sarà impegnata domani sera contro il Cagliari in campionato, fischio d'inizio al Meazza alle 20.45, dopodiché avrà martedì 21 alle 21.00 la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como. Si ripartirà dallo 0-0 dell'andata e Chivu avrà l'opportunità di staccare il pass per la finale di Roma.

Con lo Scudetto vicino, come riporta Tuttosport, già l'accesso all'ultimo atto porterebbe il tecnico a fare meglio del suo "maestro" Mourinho alla prima stagione. Lo Special One fu infatti eliminato in semifinale di Coppa dalla Sampdoria e lo stesso accadde a Fabio Capello, l'ultimo a vincere da "deb" lo Scudetto. Lo fece anche Mou, ma il quotidiano sottolinea come il portoghese avesse già alle spalle una Champions vinta col Porto e la Premier League col Chelsea, mentre "Don Fabio" aveva effettivamente una parabola simile a quella di Chivu, arrivando da un'esperienza nelle giovanili ed essendo alla sua stagione d'esordio con la prima squadra del Milan.

Per tentare di superare il doppio scoglio Cagliari-Como, Chivu potrebbe cambiare qualcosa nello schieramento domani sera. Forse facendo rifiatare Zielinski e dando spazio a Mkhitaryan, ma anche con un'alternanza tra De Vrij e Acerbi in difesa (domani toccherebbe all'olandese) e in ultimo con Carlos Augusto al posto di uno tra Bastoni e Dimarco, più probabilmente il primo.