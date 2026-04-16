Domani, venerdì 17 aprile, alle 13:30, allo stadio 'Santiago Bernabéu' di Madrid, si terrà l'evento di presentazione ufficiale della XIII edizione del 'Corazón Classic Match: Un partido con alma de infancia', gara che vedrà protagonista l'Inter Legends contro il Real Madrid Leyendas, in programma sabato 13 giugno. I proventi della partita saranno destinati a finanziare i progetti benefici della 'Fundación Real Madrid'.

Alla presentazione saranno presenti il Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta e il numero uno del Real Madrid e della Fundación Real Madrid Florentino Pérez. Oltre a loro interverranno anche alcune Legend nerazzurre e leggende del Real Madrid che scenderanno in campo nella partita di sabato 13 giugno.