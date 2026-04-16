Dopo il suo intervento dal palco de Il Foglio a San Siro, Giovanni Malagò, candidato alla presidenza della FIGC, ha rilasciato alcune battute ai giornalisti che lo attendevano, tra i quali l'inviato di FcInterNews.it.

Mettere d'accordo quasi tutta la Serie A non è un brutto punto di partenza.

"Qualcuno ha detto che è un miracolo. Almeno in questo un pizzico di merito ce l'ho, poi vediamo tutto il resto. Chiaro che bisogna sentire tutti quanti e capire cosa ne pensano".

Ieri ha incontrato le componenti Calciatori e Allenatori, si è detto che l'incontro è andato benissimo.

"Però non c'è un virgolettato. Non ho fatto in tempo a leggere niente, posso dire che l'incontro è stato assolutamente positivo. Anzi, propositivo. Poi è tutto da vedere ma le premesse sono state positive".

Si è detto che avrebbe in testa il nome di un ex calciatore.

"Questo l'ho letto, vi giuro però che non ho in mente niente. Penso che tutte le federazioni, chi più chi meno, hanno coinvolto un ex atleta in un ruolo. Credo sia doveroso a prescindere da tutto".

Ha già sentito Allegri? I tifosi del Miland evono preoccuparsi?

"Non ho sentito nessuno e non rispondo perché altrimenti verrei strumentalizzato".