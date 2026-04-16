Inter-Cagliari non è solo l'anticipo di Serie A in programma domani, ma è anche il derby dei fratelli Esposito. Che stanno vivendo due situazioni diverse sia dal punto di vista della classifica sia in termini realizzativi. Il classe 2005 si sta ritagliando ottimi spazi al servizio del roster di Chivu. Oltre a esser diventato anche un punto fermo nelle convocazioni della nazionale (Pio spera che il rigore calciato a Sarajevo diventi presto un lontano ricordo, ndr), la crescita globale nelle vesti del centravanti è chiara.

Sebastiano, invece, è il miglior realizzatore del Cagliari con sei reti, condite da cinque assist. Nella scorsa stagione ha messo a segno otto centri con la maglia dell’Empoli. Nonostante quel campionato sia terminato nel peggiore dei modi, con la retrocessione del club toscano, Esposito ha comunque dato un grande segnale sul piano realizzativo e ha messo nel mirino quel record. E domani vuole fare lo scherzetto all'Inter.