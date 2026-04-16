Sono 24 i convocati di Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, per la gara contro l'Inter, valida per la 33esima giornata di Serie A, in programma domani a San Siro (fischio d'inizio alle ore 20.45). Ecco la lista completa, nella quale non compaiono i nomi di Leonardo Pavoletti e Luca Mazzitelli (lieve lesione fasciale del polpaccio destro). Assente, ovviamente, anche il lungodegente Mattia Felici, ancora alle prese con il serio infortunio al ginocchio accusato lo scorso dicembre. 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 16 aprile 2026 alle 16:26
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.