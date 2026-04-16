Nella conferenza stampa andata in scena alla Pinetina, alla vigilia di Inter-Cagliari, gara valida per la 33esima giornata di Serie A, Cristian Chivu ha dato degli aggiornamenti sugli unici due giocatori indisponibili per infortunio della rosa, Lautaro Martinez e Yann Bisseck: "Bisseck a breve si aggiungerà al gruppo. Lauti, rispetto a quelli che sono i tempi previsti, è in regola, la prossima settimana credo tornerà a lavorare in campo. Stiamo parlando di qualche giorno (prima del rientro, ndr): Bisseck due, Lauti 7-8", le parole del tecnico romeno.

Tutto come da copione, quindi, se non ci saranno intoppi particolari: possibile la convocazione del difensore tedesco già per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como, in programma martedì sera a San Siro, mentre il Toro punta a esserci per la sfida di campionato in casa del Torino, in calendario domenica 26 aprile.