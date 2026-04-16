"Bayern Monaco-Real Madrid? Noi eravamo quella roba lì, il calcio italiano sta vivendo questo momento. C'è molto da fare, intanto ci godiamo queste partite meravigliose come quella di ieri sera. Però diciamo che anche Como-Inter non è stata male". Così Gianluca Galliani, ceo di Fantamaster, parlando all'evento 'Il Foglio a San Siro'. 

Sezione: News / Data: Gio 16 aprile 2026 alle 11:16 / Fonte: dall'inviato a San Siro
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.