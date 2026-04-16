"Bayern Monaco-Real Madrid? Noi eravamo quella roba lì, il calcio italiano sta vivendo questo momento. C'è molto da fare, intanto ci godiamo queste partite meravigliose come quella di ieri sera. Però diciamo che anche Como-Inter non è stata male". Così Gianluca Galliani, ceo di Fantamaster, parlando all'evento 'Il Foglio a San Siro'.