Un calendario non certo facile per il Cagliari, che con 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione va al Meazza ad affrontare l'Inter, appuntamento domani sera alle 20.45. Sarà l'occasione per vedere contro i fratelli Esposito, Pio e Sebastiano, duello famigliare da copertina della gara. Fabio Pisacane, evidenzia La Nuova Sardegna, sa già che dovrà rinunciare a quattro giocatori: Luca Mazzitelli, Mattia Felici, Riyad Idrissi e Leonardo Pavoletti, il cui recupero per domani è impossibile.

Il paradosso è che comunque il Cagliari avrà l'imbarazzo della scelta in attacco, dopo diverse partite in cui ha dovuto proporre Michael Folorunsho centravanti per mancanza di alternative. Andrea Belotti, Semih Kilicsoy, Gennaro Borrelli e Paul Mendy si contendono un posto a canto a Sebastiano Esposito, intoccabile.

Dopo la trasferta di Milano, i sardi dovranno affrontare un altro avversario nerazzurro e sicuramente complicato: l'Atalanta alla Unipol Domus Arena. Successivamente, altro impegno da cerchiare in rosso: il Bologna al Dall'Ara.