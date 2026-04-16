Con il campionato che si avvia alla parte conclusiva, visto che mancano sei giornate di campionato, sui quotidiani si parla sempre di più di mercato, soprattutto per l'Inter, in testa alla classifica con nove punti di vantaggio sulla seconda e che sta cominciando a muoversi in vista dell'estate.

Secondo il Corriere dello Sport la base di partenza del mercato interista sarà un mercato con un rinforzo per reparto. I volti nuovi saranno parecchi e si comincerà dalle priorità, tenendo comunque conto che si dovrà inserire almeno un innesto di peso tra difesa, centrocampo e attacco.

Partendo dalla retroguardia, il profilo in cima alle preferenze è quello di Muharemovic del Sassuolo. Andranno via Acerbi e De Vrij in scadenza, serve quindi prestanza fisica da mettere in campo. Lo stesso a centrocampo, dove la scelta è caduta ancora sul romanista Koné. Davanti, il profilo è invece quello di un attaccante veloce e dotato di dribbling.

I suggerimenti di Chivu, si legge, verranno ascoltati. Lo scorso anno l'idea di un cambio di modulo è sfumata, adesso il progetto di un 3-4-2-1 o di un passaggio alla difesa a quattro è più concreto. Dovrà però passare attraverso una serie di operazioni in entrata. Muharemovic sembra quella più avanzata. Il canale con l'entourage è aperto, il rapporto Marotta-Carnevali è sempre solido e c'è già una valutazione da 25 milioni di euro.

Per l'attacco, invece, non sono mai state interrotte le comunicazioni coi rappresentanti di Diaby, da gennaio in poi. E il diretto interessato continua a gradire la destinazione. Da verificare, invece, la volontà dell'Al Ittihad di accettare un possibile prestito con diritto o obbligo di riscatto. E Koné? Per lui la situazione sarà più chiara quando si capirà se la Roma sarà o meno in Champions League, ma i giallorossi devono sistemare i conti entro il 30 giugno.