Continuano i dialoghi tra Carlos Augusto e la dirigenza dell'Inter riguardo al futuro del difensore brasiliano, al quale la società ha offerto il rinnovo di contratto. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, l'accordo è in scadenza nel 2028 e il giocatore, per ora, ha preferito spostare il focus sul campo, dando priorità al presente.

Un suo intervento può sicuramente agevolare i dialoghi tra le parti. Ad oggi l'affare resta in stand by. Carlos Augusto, si legge, gradirebbe una considerazione maggiore che però non è facile ricevere in una situazione nella quale i compagni di squadra sono Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Le gerarchie sono chiare e il procuratore sa che il ragazzo vorrebbe giocare di più. Anche per questo si sta guardando attorno. In uno scenario del genere la questione economica è diventata un aspetto secondario, per quanto ci sia ancora distanza rispetto ai 3 milioni di euro offerti dalla dirigenza.

Chiaramente avranno un peso anche le eventuali offerte che potranno arrivare. Al momento si è parlato in qualche modo della Roma, un club che sicuramente è interessato a Carlos Augusto. Ma ad oggi non si sa ancora se i giallorossi riusciranno o meno a strappare la qualificazione alla prossima Champions League, il che avrebbe un peso attrattivo diverso rispetto a una situazione coi capitolini fuori dal maggior torneo continentale.