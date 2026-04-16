Dopo l'allungo in classifica arrivato lo scorso weekend con la pazza rimonta di Como, l'Inter si prepara a tornare in campo a San Siro per sfidare il Cagliari nell'anticipo della 33esima giornata di Serie A. Previste tante novità di formazione, come fatto intuire in conferenza stampa da Cristian Chivu (RILEGGI QUI) che ha parlato anche della non convocazione degli infortunati Lautaro Martinez e Yann Bisseck ma anche di Alessandro Bastoni: "Ha un problema fisico alla caviglia e si è allenato poco nell'ultimo mese, ma siamo a fine aprile e fare un ricondizionamento fisico serve a poco - le parole dell'allenatore nerazzurro -. Bisogna dargli fiducia, farlo sentire importante, consapevoli che non è al 100%. Noi lo ringraziamo perché ci mette la faccia e cerca di dare il suo contributo. Non sta bene, domani non sarà convocato, rimarrà fuori per riprendersi alla caviglia e fare qualcosa per recuperare la condizione".

Secondo Sky Sport ci sono buone chance di rivedere in campo dal primo minuto anche Stefan de Vrij al centro della difesa (aperto il ballottaggio con Francesco Acerbi) e per Ange-Yoan Bonny, che insidia Francesco Pio Esposito in attacco per affiancare Marcus Thuram. Henrikh Mkhitaryan potrebbe invece concedere un turno di riposo a Piotr Zielinski.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi/De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan/Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito/Bonny.