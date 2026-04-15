C'è grande attesa a Cagliari per la sfida di venerdì sera contro l'Inter, che darà il via alla 33esima giornata del massimo campionato e reca con sé punti pesanti in ottica Scudetto e salvezza. Ne parla La Nuova Sardegna oggi in edicola, che fa il punto sulla situazione in casa rossoblu a due giorni dalla partita. Per i sardi quello contro i nerazzurri è il primo impegno offerto da un calendario particolarmente impegnativo, che si concluderà il 24 maggio in casa del Milan con la speranza che per allora la pratica salvezza sia già in archivio. Dopotutto, i 6 punti di vantaggio sulla zona rischio rappresentano oggi un bottino significativo e in tal senso la vittoria di sabato scorso contro la Cremonese è stata fondamentale.

Per quanto concerne la formazione che Fabio Pisacane schiererà contro l'Inter, partita che verosimilmente vedrà confrontarsi i due fratelli Esposito, Sebastiano e Pio, saranno assenti Luca Mazzitelli, Mattia Felici e Riyad Idrissi mentre il recupero di Leonardo Pavoletti è complicato. L'allenatore rossoblu avrà comunque ampia scelta in attacco, dove l'unico certo del posto è proprio Esposito. In lista per una candidatura dal primo minuto figurano Andrea Belotti, Semih Kilicsoy, Gennaro Borrelli e Paul Mendy.