Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio CRC del momento della squadra, che insegue la capolista Inter: "Sento che c'è qualcosa di diverso da quando sono tornato, l'atmosfera è un po' più positiva: era stato un momento difficile. Abbiamo provato a competere, abbiamo conquistato tanti punti e dobbiamo vincere tante partite per qualificarci alla prossima Champions League".

Le differenze tra Italia e la Premier? "In Italia le squadre giocano in modo molto simile tra loro, annullandosi un po' a vicenda, mentre in Inghilterra ci sono molte squadre che giocano in maniera diversa. Giocatori che vanno uomo su uomo e che poi giocano basso o che giocano alto, moduli diversi", ha concluso il centrocampista belga.