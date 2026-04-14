Gianluca Guitaldi dirigerà Giana Erminio-Inter U23, gara valida per la 37esima giornata di campionato Serie C Sky, in programma domenica 19 aprile, alle ore 14.30. Il fischietto della sezione di Rimini si avvarrà della collaborazione di Davide Di Dio di Caltanissetta e Filippo Balducci di Empoli, con Francesco Burlando di Genova nei panni di quarto ufficiale; Daniel Cadirola di Milano sarà l'operatore FVS.
Alla sua prima stagione in CAN C, Guitaldi ha diretto undici gare di campionato e una di Coppa Italia Serie C, nessuna delle quali con la squadra di Stefano Vecchi in campo.
Sezione: Inter U23 / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 18:13
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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