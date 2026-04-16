Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato anche della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter. Chi passerà? "Quando vai ad analizzare le partite, io mi faccio tante domande, le gare vanno analizzate bene e il Como ha le qualità per fare bene così come l'Inter. Sarà una bellissima partita tra due squadre diverse ma molto forti e che hanno la possibilità per poter ambire a un grande traguardo".