Nelle ultime cinque partite a guidare la classifica del campionato di Serie A è la Juventus, che ha conquistato, seppur a fatica, tredici punti sui 15 disponibili. Al pari dei bianconeri c'è anche il Napoli, che ha totalizzato 7 gol incassandone tre. Momento di forma dunque favorevole ai bianconeri e ai partenopei, anche se il vantaggio dell'Inter è consistente verso la volata finale del tricolore. Stupisce il dato dei gol incassati dall'Inter: 8 nelle ultime 5. Se prendiamo in considerazione le ultime cinque partite giocate, l'Inter ha totalizzato 11 punti e si trova a metà di questa speciale classifica. Un rendimento, dunque, che è calato, ma la squadra di Chivu adesso tira dritto verso il traguardo.