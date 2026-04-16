Ogni discorso relativo al futuro di Tarik Muharemovic, difensore che piace molto all'Inter e non solo, va rinviato al termine della stagione. A dirlo è Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parlando con Gazzetta.it: "Attualmente sul suo futuro non c’è nessuna novità, credo sia giusto concludere il campionato perché ci aspettano ancora giornate importanti. Poi faremo le nostre valutazioni sulle richieste che arriveranno e sono già arrivate, ma non è detto che dobbiamo cederlo per forza", le parole del dirigente del club neroverde.

Entrando nel dettaglio delle possibili offerte, Carnevali precisa qualche dettaglio importante: "La Juve ha mantenuto il 50% sulla rivendita di Muharemovic. Noi non gli abbiamo dato un valore, valuteremo da chi arriveranno le proposte. Se da una big italiana o da una squadra di Premier League, i valori cambiano. Vedremo anche se qualcuno inserirà qualche contropartita. Il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità a questi ragazzi di arrivare in grandi club, ma saremmo felici anche di trattenerli".