Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il campione olimpico di nuoto Nicolò Martinenghi, dopo aver affrontato argomenti più vicini alla propria carriera, dalle medaglie agli infortuni, è uscito idealmente dalla vasca per parlare anche di altri sport che fanno parte della sua vita, nello specifico il basket e il calcio: “Sono un grande tifoso di Varese. Il basket mi diverte molto dal vivo, c’è un’energia particolare. L’Inter la seguo sempre, anche se meno allo stadio. Mi affascina il parallelismo: sport di squadra e diversi, stessa pressione".

Martinenghi rivela anche si aver condiviso i banchi di scuola con un giocatore attualmente in formza al Milan: "Sono stato a Milanello, perché ero in classe con Matteo Gabbia. Adesso mi piacerebbe andare ad Appiano Gentile. Mi piace la cattiveria di Pio Esposito, che è molto forte fisicamente”.