Arianna Fontana, pluricampionessa anche alle ultimi Olimpiadi invernali, era tra gli ospiti del 'Foglio a San Siro', l'evento che si è tenuto a San Siro questa mattina, e si è concessa ai cronisti presenti, tra cui l'inviato di FcInterNews, partendo dalle medaglie conquistate pochi mesi fa: “Lo sto ancora elaborando, è una cosa che avevo iniziato con mio marito perché quando ci ripensiamo abbiamo dei vuoti e insieme stiamo cercando di ricostruire tutto quello fatto dopo che mi sono fatta male al quadricipite. Ci siamo buttati sugli allenamenti e sul recupero, siamo entrati in un tunnel senza mai fermarci, ora stiamo cercando di rivivere tutto con calma”.

Il lascito di questa Olimpiade invernale.

“Fare il confronto con Torino è difficile perché avevo solo 15 anni, non avevo idea di quello che stavo facendo. C'era l'incoscienza da 15enne. Rispetto alle altre edizioni si è sentito di più il calore degli italiani essendo in Italia, ci hanno seguito, hanno tifato e ci hanno dato una grande spinta lasciando a tutti delle emozioni. Si parla anche di un'Olimpiade estiva vuol dire che si è fatto qualcosa di bello”.

Siamo a San Siro, casa della tua squadra del cuore.

“E' sempre bello essere a San Siro, essere loro ospite e ricevere la maglietta da Zanetti è stato un momento incredibile. Ora ci sono tanti obiettivi della squadra, bisogna rimanere concentrati senza pensare al risultato finale, ci sono ancora diverse partite e bisogna stare sul pezzo, poi se ci sarà da festeggiare lo si farà al momento opportuno”.

FcIN – Chi è il tuo giocatore preferito?

“Sono tutti bravi, danno sempre il massimo in campo, io da italiana tifo molto per i nostri italiani come Barella, si vede che dà l'anima e mi rispecchio in lui”.