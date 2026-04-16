Sono ripresi ieri gli allenamenti alla Pinetina dopo il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu ai giocatori. Cominciano quindi ad arrivare le prime novità in vista di Inter-Cagliari, in programma domani sera alle 20.45 e valevole per la trentatreesima giornata di Serie A.
Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, arrivano novità significative da Appiano Gentile. Non ci sarà Lautaro Martinez e questo era già noto dopo l'ultimo infortunio: impossibile un recupero già per la gara contro i sardi. Ieri ha svolto lavoro differenziato anche Yann Bisseck, per il quale si allontana quindi la possibilità di una convocazione già in campionato. Il difensore tedesco proverà ad esserci martedì 21 aprile alle 21.00 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia in casa contro il Como.
Domani potrebbe esserci qualche novità di formazione in campionato. Chivu potrebbe infatti privilegiare la Coppa Italia e non la Serie A, per una volta. Sicuramente scalpita Carlos Augusto, destinato a prendere il posto di uno tra Bastoni e Dimarco. Attenzione anche a De Vrij, che potrebbe dare fiato ad Acerbi dopo due partite consecutive contro Roma e Como.
In mezzo al campo non ci sarà Sucic per squalifica, mentre Mkhitaryan potrebbe essere preferito a Zielinski. Davanti la soluzione più probabile è ancora la coppia formata da Marcus Thuram (che viene da due partite nelle quali ha collezioanto complessivamente tre gol e due assist) e Francesco Pio Esposito, ma attenzione a Bonny: l'ex Parma non è ancora tagliato fuori.
Autore: Antonio Di Chiara
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