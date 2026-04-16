Non solo l'Inter, anche il Como giocherà il suo impegno di campionato domani. Alle 18.30, in casa del Sassuolo. Con l'intento di provare a riprendersi, almeno momentaneamente, un posto in zona Champions. I lariani, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbero presentarsi con qualche volto nuovo rispetto alla partita contro l'Inter del passato weekend per poi magari cambiare nuovamente martedì 21 aprile, alle 21.00, quando ci sarà il fischio d'inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Probabile, come si legge sulla rosea, il ritorno alla difesa a quattro domani a Reggio Emilia. C'è un ballottaggio a destra tra Smolcic e Vojvoda e a sinistra tra Alex Valle e Alberto Moreno. In difesa tornerà dall'inizio Jacobo Ramon, che contro l'Inter è stato inserito soltanto a gara in corso, sfiorando anche la rete nel finale (traversa, ma probabilmente c'era Morata in fuorigioco). Altro ritorno importante dal 1' dovrebbe essere quello di Da Cunha, anch'egli schierato a partita iniziata coi nerazzurri in mezzo al campo.

Davanti l'assetto più probabile è quello già visto al Sinigaglia proprio coi nerazzurri nella formazione iniziale. Per cui Douvikas schierato come unica punta e il terzetto formato da Diao, Nico Paz e Baturina alle spalle dell'attaccante greco. Non è però da escludersi che possa riposare qualcuno tra questi proprio in vista della partita di martedì prossimo contro i nerazzurri.