Direttore tecnico della Under 23 e della Under 20. Questo l'incarico che l'Inter affiderà a Fulvio Pea, pronto a tornare a Milano con un ruolo importante. Ieri, come appurato da FcInterNews.it, le parti si sono aggiornate e hanno definito tutti i dettagli.

Pea dunque non sarà il responsabile del settore giovanile, compito che il club nerazzurro spera di poter assegnare a Michele Sbravati e tutto lascia credere che alla fine andrà così. Non mancano comunque le alternative qualora il manager non riuscisse a liberarsi dalla Juventus. Si tratta di Mattia Notari (Parma) e Roberto Trapani (Genoa), non Valentino Angeloni che rimarrà a Firenze.