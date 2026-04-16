Alessandro Bastoni è il grande obiettivo del Barcellona. Cosa effettivamente già nota in tutto il continente, dove il rumors di mercato di riguarda il difensore dell'Inter è stato oggetto di discussione delle ultime settimane e continua a tenere banco in Spagna. Matteo Moretto fa a MARCA il punto della situazione in merito alla trattativa che il club catalano sta imbastendo per tentare di strappare l'azzurro alla difesa di Cristian Chivu.

Un punto della situazione che non rivela sostanzialmente nessuna grandissima novità: come già spiegato nelle puntate precedenti il Barcellona è in trattativa con l'entourage del giocatore interista, contatti che s'intrattengono da mesi. Nei vari meeting tra le parti andati in scena nelle settimane, il Barça e i rappresentanti della colonna difensiva della Beneamata hanno già abbozzato un accordo di contratto. Come già detto però lo scoglio resta l'Inter. Ci sarebbe difatti da trovare il punto tra il club spagnolo e quello italiano. I blaugrana vogliono coinvolgere altri giocatori nell'eventuale operazione e viene ribadito l'interesse dei nerazzurri per il terzino classe 2006 Hector Fort, ora in prestito all'Elche.